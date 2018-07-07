video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مكافحة المخدرات تطارد اثنين من المتهمين وراء جلب شحنة مخدر "الآيس"

السبت، 07 يوليه 2018 06:49 م
مكافحة المخدرات تطارد اثنين من المتهمين وراء جلب شحنة مخدر "الآيس" كمية من مخدر الأيس المضبوط
كتبت : دينا الحسينى
إضافة تعليق

تسابق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الزمن لضبط اثنين من رجال الأعمال ملاك شركة استيراد وتصدير شهيرة بالنزهة وراء جلب شحنات مخدر الآيس الشهير باسم "الشابو" أو "الكريستال" والمسئولين عن جلب الشحنة الأخيرة التى أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها عبر ميناء مطار القاهرة الجوى اليوم.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت فى الأشهر الأخيرة انتشار مخدر جديد عبارة عن عقار تخليقى مثل حبيبات الكريستال ويأخذ شكل الثلج، وأطلق عليه تجار المخدرات "الآيس" وبتتبع مصدر دخوله البلاد تبين أن وراءه اثنان من أصحاب شركات الاستيراد والتصدير، وأن هذا العقار يدخل عبر منفذ ميناء القاهرة الجوى.

af4095b7-b5e7-4706-8b18-f2b780c4e810
كمية من مخدر الأيس المضبوط 

وبإجراء التحريات السرية وتجنيد المصادر الموثوق فيها تبين أن المتهمين الهاربين وهما كل من "محمد.ك" مواليد 61 سبق اتهامه فى 15 قضية و"سمير.م" مواليد 82 صاحب شركة استيراد وتصدير وسبق اتهامه فى 13 قضية، يتفقان مع عصابة مخدرات دولية بالصين باعتبارها البلد منشأ مخدر "الآيس " وذلك لدخوله البلاد بطريقتين، إما عن طريق تهريبه من الصين إلى مصر مباشراً عن طريق مطار القاهرة أو من الصين إلى الكويت ومن الكويت إلى مطار القاهرة، وتبين أن هذا العقار يصل سعر الجرام إلى 3000 جنيه.

وتمكن ضباط فرع المخدرات بميناء القاهرة الجوى بعمل كمين لثلاثة متهمين تابعين لرجلين الأعمال الهاربين وذلك عقب قدومهما عل متن رحلة قادمة من الصين وهم حسين ح مواليد 1970 صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة وأحمد م. مواليد 1976 مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ورمضان ص مواليد 1982 مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر، وضبط بحوزتهما 10 كيلو عقار الأيس وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب رجلين الأعمال الهاربين نظير مبالغ مالية كبيرة.

 

55b33762-95a4-44a3-ba2e-1e6c6309bb19
المتهمين الثلاثة بعد القبض عليهم 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..الداخلية تعقد ندوة عن أضرار التدخين فى مستشفى الشرطة بمدينة نصر

صور.. تفاصيل إحباط تهريب شحنة مخدر "الآيس" قادمة من خارج البلاد

الداخلية: إحباط تهريب شحنة مخدر "الآيس" عبر ميناء القاهرة الجوى

مخدر الايس

مخدر الشابو

مخدر الكريستال

مكافحه المخدرات

حوادث مصر

مصر اليوم




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة