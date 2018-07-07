مكافحة المخدرات تطارد اثنين من المتهمين وراء جلب شحنة مخدر "الآيس"

كتبت : دينا الحسينى

تسابق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الزمن لضبط اثنين من رجال الأعمال ملاك شركة استيراد وتصدير شهيرة بالنزهة وراء جلب شحنات مخدر الآيس الشهير باسم "الشابو" أو "الكريستال" والمسئولين عن جلب الشحنة الأخيرة التى أعلنت وزارة الداخلية عن ضبطها عبر ميناء مطار القاهرة الجوى اليوم.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد رصدت فى الأشهر الأخيرة انتشار مخدر جديد عبارة عن عقار تخليقى مثل حبيبات الكريستال ويأخذ شكل الثلج، وأطلق عليه تجار المخدرات "الآيس" وبتتبع مصدر دخوله البلاد تبين أن وراءه اثنان من أصحاب شركات الاستيراد والتصدير، وأن هذا العقار يدخل عبر منفذ ميناء القاهرة الجوى.



كمية من مخدر الأيس المضبوط

وبإجراء التحريات السرية وتجنيد المصادر الموثوق فيها تبين أن المتهمين الهاربين وهما كل من "محمد.ك" مواليد 61 سبق اتهامه فى 15 قضية و"سمير.م" مواليد 82 صاحب شركة استيراد وتصدير وسبق اتهامه فى 13 قضية، يتفقان مع عصابة مخدرات دولية بالصين باعتبارها البلد منشأ مخدر "الآيس " وذلك لدخوله البلاد بطريقتين، إما عن طريق تهريبه من الصين إلى مصر مباشراً عن طريق مطار القاهرة أو من الصين إلى الكويت ومن الكويت إلى مطار القاهرة، وتبين أن هذا العقار يصل سعر الجرام إلى 3000 جنيه.

وتمكن ضباط فرع المخدرات بميناء القاهرة الجوى بعمل كمين لثلاثة متهمين تابعين لرجلين الأعمال الهاربين وذلك عقب قدومهما عل متن رحلة قادمة من الصين وهم حسين ح مواليد 1970 صاحب شركة استيراد وتصدير مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما "تهريب" محكوم عليه فيها بالحبس سنة وأحمد م. مواليد 1976 مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة ورمضان ص مواليد 1982 مقيم بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، سبق اتهامه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها بالحبس شهر، وضبط بحوزتهما 10 كيلو عقار الأيس وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بنقل وتهريب المواد المخدرة لحساب رجلين الأعمال الهاربين نظير مبالغ مالية كبيرة.