مقتل 4 أفراد من قوات الأمن فى هجمات لطالبان جنوب أفغانستان

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قتل أربعة أفراد من قوات الأمن الأفغانية بينهم قائد للقوات الخاصة فى 12 هجوما منفصلا شنته عناصر حركة طالبان فى عدد من المناطق بإقليم غزنى جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم محمد عارف نورى قوله اليوم السبت: إن المسلحين استهدفوا عددا من الأحياء والطريق السريع ومناطق أخرى بمدينة غزنى عاصمة الإقليم الليلة الماضية.

وأضاف أن ستة مسلحين قتلوا وأصيب 7 آخرون خلال الاشتباكات، فيما سقط من قوات الأمن قائد القوات الخاصة وثلاثة من رجال الأمن فى كمين نفذه مسلحو طالبان فى مقاطعة زانخان التابعة للإقليم.

من جانبها، ذكرت حركة طالبان على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن مسلحيها هاجموا مقاطعة زانخان وأغاروا على مقرات الشرطة، ما أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن منهم قائد القوات الخاصة.