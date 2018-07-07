مقتل 3 ليبيين فى هجوم إرهابى على حقل آبار المياه بموقع تازربو جنوب شرقى ليبيا

تعرض موقع تازربو جنوب شرق ليبيا فجر اليوم السبت، لهجوم مسلح من قبل الجماعات الإرهابية، ما أدى لمقتل 3 ليبيين وترويع للعائلات والأطفال والمستخدمين الذين أخذوا علي عاتقهم تأمين الإمداد المائي إلي المدن.

وأسفر الهجوم الإرهابى الغاشم الجبان عن مقتل 3 ليبيين وهم المهندس هشام محمود هاشم وفرد كتيبة حماية النهر والمواطن حسين إبراهيم.

كما قامت هذا الجماعات الإرهابية المسلحة بخطف فردين من كتيبة حماية النهر وهما (فايز بوخديجه وناجي الابيرش) وكذلك نهب وسرقة جميع السيارات والتموين بالموقع.

وتولت الجهات الأمنية والعسكرية الليبية اتخاذ الإجراءات اللازمة، وناشدت المجلس البلدى بمنطقة تازربو والأهالي بتقديم المساعدة الممكنة.