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السبت، 07 يوليه 2018 03:04 م
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مقتل وإصابة 3 عناصر أمن فى هجوم مسلح على محافظة ديالى العراقية

السبت، 07 يوليه 2018 02:32 م
مقتل وإصابة 3 عناصر أمن فى هجوم مسلح على محافظة ديالى العراقية هجوم إرهابى - أرشيفية
أ ش أ
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أفاد مصدر محلى عراقى، اليوم السبت، بمقتل وإصابة ثلاثة عناصر أمن بهجوم شنه مسلحون شرق قضاء بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن أحد عناصر قوة حماية أنبوب نفطى فى منطقة سوسة (50 كم شرق بعقوبة) قتل وأصيب اثنان آخران بهجوم شنه مسلحون يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم (داعش) الإرهابي.

وفي سياق آخر، قال المصدر إن مدنيا أصيب بجروح متوسطة فى انفجار عبوة ناسفة في أرض زراعية في أطراف ناحية مندلي 90كم شرق بعقوبة. وتشهد محافظة ديالى العراقية، أعمال عنف بين فترة وأخرى ما يؤدى إلى سقوط ضحايا فى صفوف المدنيين.


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