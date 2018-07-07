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السبت، 07 يوليه 2018 01:02 م
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مقتل ما لا يقل عن 3 مدنيين فى انفجار على طريق سريع بأفغانستان

السبت، 07 يوليه 2018 12:38 م
مقتل ما لا يقل عن 3 مدنيين فى انفجار على طريق سريع بأفغانستان القوات الأفغانية - أرشيفية
أ ش أ
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قُتل ما لا يقل عن 3 مواطنين أفغان فى انفجار بالقرب من إقليم زابل على الطريق السريع بين إقليمى قندهار وزابل الأفغانيين.

وأوضح مسئولون محليون - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - أن الحادث وقع الليلة الماضية، عندما مرت مركبة مدنية على عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية ومن بينها طالبان على تلك الأنباء حتى الآن.

يشار إلى أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، كثيرا ما تستخدم المواد المتفجرة فى زرع قنابل على جوانب الطرق والسيارات المفخخة مستهدفين موظفى الحكومة وأفراد الأمن، وبالرغم من ذلك فإن معظم الحوادث تستهدف المدنيين بجانب وقوع خسائر فى أرواح أفراد الأمن أو مقتل وإصابة مسلحى طالبان أنفسهم.


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