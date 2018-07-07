مقتل ضابط عراقى فى محافظة ديالى العراقية

بغداد أ ش أ

قتل ضابط رفيع الجمعة، فى ظروف غامضة شمال غربى ب‍عقوبة فى محافظة ديالى العراقية .

وأوضح مصدر محلى بالمحافظة ، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية ، أن " الضابط برتبة عميد بالعمليات المشتركة، من سكنة العاصمة بغداد، قتل قرب منطقة اللقمانية شمال غربى بعقوبة، على طريق بعقوبة ـ بغداد من قبل مجهولين".

وأضاف المصدر أن "عملية القتل يكتنفها الغموض، مشيرا إلى أن فريق أمنى باشر التحقيق بالحادثة لكشف الجهة التى تقف وراءه"، وتشهد ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى بعضها بدوافع جنائية وأخرى إرهابية.