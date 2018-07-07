مفتي الجمهورية يدين العملية الإرهابية قرب القصر الرئاسي في الصومال

أدان الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية- العملية الإرهابية التي قامت بها مجموعة من العناصر الإرهابية بتفجير سيارة مفخخة بالقرب من القصر الرئاسي في الصومال، ما أسفر عن 20 قتيلًا وجريحًا.

وأكد مفتي الجمهورية -في بيان له- أن سعي الجماعات الإرهابية الحثيث لإثارة القلق والاضطرابات داخل البلدان هو دليل على أن الغرض من أفعالهم الإجرامية ليس الصالح العام للناس، ولكن إشباع رغباتهم في سفك الدماء والتكالب على السلطة.

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يرحمهم ويسكنهم الفردوس الأعلى ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.