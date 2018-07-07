معرض جريمالدى فوروم بموناكو يعلن عن سعادته بـ"كنوز مصر الفرعونية"

كتب: أحمد علوى

اعلن معرض جريمالدى فورم بموناكو عن بالغ سعادته بافتتاح المعرض الأثرى اليوم الذى يتضمن العديد من القطع الأثرية الفرعونية المصرية، والذى ينتظره العالم أجمع .

وقال المعرض على حستابه الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اليوم.. نحن فى غاية السعادة لفتح أبواب هذا المعرض الجميل أماماكم".

وطالب المعرض بترك الأراء والتعليقات على المعرض، بمتابعة الصور الخاصة به ونشرها فى كل مكان وتعميم هاشتاج "#OrdesPharaons " و إضافة تاج" @grimaldiforum".

سوف يجمع العديد من الآثار المصرية، والتى تعرض أكثر من 150 قطعة تم جلبها من المتحف المتحف المصرى بالقاهرة، ويقدم سلسلة من العناصر المرموقة، التى تم اكتشافها فى المقابر الملكية والخاصة بالملوك لمصر الفرعونية.

وفى كلمة لها قالت، كريستيان زيجلر، المدير الفخرى لقسم الآثار المصرية لمتحف اللوفر، مدير نشر البعثة الأثرية لمتحف اللوفر بسقارة (مصر) ورئيس مركز الآثار "ممفيت" والتى تعد أحد مسئولى ومنسقة المعرض: "من المعروضات التى سوف يتم طرحها بمعرض الكنوز الذهبية الفرعونية بموناكو، هى (الجواهر، المزهريات، الأساور، المعلقات، أحزمة الصائغ، المرايا المطلية بالذهب، القلائد، التوابيت، الأقنعة الجنائزية والأثاث المطلى بالذهب، وكراسى الألهة)، لافتة إلى أن تنسيق المعروضات سيكون ممتع للغاية، فهو منظم بشكل كبير، وطرق العرض واضحة، ومتطورة وجذابة.