مصرع 3 أشخاص فى مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين بهايتى

بورت أوبرنس (أ ش أ)

لقى 3 أشخاص مصرعهم خلال مصادمات فى هايتى بين رجال الشرطة والمتظاهرين المحتجين على ارتفاع اسعار الجازولين ومواد الوقود الاخرى بشكل حاد.

وذكر راديو صوت أمريكا، فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن المتظاهرين قاموا بإشعال النيران فى إطارات السيارات وإقامة المتاريس فى الشوارع الرئيسية من العاصمة بورت أوبرنس .

وأضاف صوت أمريكا إن المتظاهرين حاولوا أيضا إضرام النيران فى محطة للغاز، غير أن قوات الشرطة حالت دون ذلك .

وكانت وزارتا الاقتصاد والتجارة فى هايتى قد أصدرتا بيانا مشتركا تضمن رفع أسعار الجازولين ووقود الديزل والكيروسين بنسبة تتراوح ما بين 38 % إلى 51 % ، على أن تطبق هذه الأسعار الجديدة اعتبارا من اليوم السبت.