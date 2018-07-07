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السبت، 07 يوليه 2018 01:42 م
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مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تركيب لافتة إعلانية بشوارع المنصورة

السبت، 07 يوليه 2018 01:19 م
مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء تركيب لافتة إعلانية بشوارع المنصورة اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب
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لقى عامل مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء قيامه بتعليق لافتة إعلانية بشارع الجيش بمدينة المنصورة.

 تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية،  بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولى، بوصول المدعو  أحمد ع. ا. 27 سنة عامل ومقيم قرية "برج النور الحمص" دائرة مركز أجا، جثة هامدة "إدعاء صعق كهربائى".

على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص وسؤال والده ، قرر أنه اثناء قيام نجله بتركيب لافتة إعلانية على أحد أعمدة الإنارة بشارع "الجيش" دائرة القسم صعقه التيار، وتوفى فى الحال، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة للمتوفى، يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صعق كهربائى، ولا توجد شبهة جنائية.

 

 

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