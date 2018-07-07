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مصرع طفل لسقوطه فى بانيو أثناء لهوه بالمنوفية

السبت، 07 يوليه 2018 09:43 ص
مصرع طفل لسقوطه فى بانيو أثناء لهوه بالمنوفية جثه - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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لقى طفل مصرعه بإحدى قرى مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك إثر سقوطه فى بانيو أثناء لهوه، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من مركز شرطة شبين الكوم، من مستشفى شبين الكوم الجامعى يفيد بوفاة الطفل "م.ح.م" عام ونصف، مقيم دائرة المركز، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف مراكز المخ بسبب إصابته بسحجة بالوجه كدمة بالأنف.

وبالانتقال والفحص وسؤال كل من والدته "م.م.ا.ع" مدرسة، جده "م.ا.ع" موظف مقيمان بذات الناحية، قررا أنه أثناء قيام الطفل باللهو بحمام المنزل انزلقت قدمه وسقط بالبانيو وحدثت إصابته ونقل إلى المستشفى وتوفى، ونفيا الشبهة الجنائية وبسؤال عمدة القرية، مقيم بها أفاد بمضمون ما جاء، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن الوفاة نتيجة الإصابات ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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