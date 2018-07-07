مصرع طفل صعقا بكهرباء مبرد مياه فى بنى سويف

بنى سويف أيمن لطفى

لقى طفل مصرعه صعقا بكهرباء مبرد مياه "كولدير " بأحد شوارع بمدينة بنى سويف، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة وصرحت بدفن الجثة بعد صدور تقرير مفتش الصحة الذى أثبت عدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

واستقبلت مستشفى بنى سويف أحمد م، ج 15 سنة، مقيم بمساكن المعهد الدينى بمدينة بنى سويف، جثة هامدة وبسؤال مرافقيه اكدوا انه تعرض لصعق كهربائى لملامسته اسلاك كهرباء عارية فى " كولدير " أثناء محاولته رى ظمأه من المياه الباردة وبالكشف الظاهرى على الجثة وجد بها آثار صعق كهربائى.