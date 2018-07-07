مصرع شخصين غرقا بشاطئ مصيف إدكو وترعة الشيخ زايد بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة

لقى شخصان مصرعهما غرقا بشاطئ إدكو وترعة الشيخ زايد بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة إدكو بغرق أحد الأشخاص بشاطىء أدكو بدائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام ص ن ال 13 سنة طالب ومقيم قرية مياح بدائرة المركز بالاستحمام بمياه الشاطئ المشار إليها جرفه التيار وغرق، بسؤال شقيقه أ .17 سنة طالب ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ماتقدم ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك ، تحرر المحضر اللازم.

كما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون من الأهالى بوجود شخص غريق بترعة الشيخ زايد بدائرة المركز ، و إنتقلت قوات الإنقاذ النهري وتم إنتشال جثة ح ع ل 31 سنة حارس بالشركة العامة لتجارة الجمله فرع بدر "قطاع عام" ومقيم قرية الفيروز مركز بدر وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهريه بها.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحه أفاد بتقريره "عدم وجود إصابات ظاهريه وسبب الوفاه إسفكسيا الغرق" ولاتوجد شبهة جنائية.

بسؤال شقيقه ر 28 سنة أمين عهده بالشركه المشار إليها ومقيم بذات العنوان قرر أنه حال تواجده وشقيقه المتوفى بالقرية المشار إليها لزيارة أحد أقاربهما وقيام شقيقه بالوضوء بحافة مياه الترعة المشار إليها انزلقت قدماه وسقط بالمياه وغرق لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك و تحرر المحضر اللازم.