video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مصادر يمنية: مقتل أكثر من 45 حوثيا فى معارك بمديرية التحيتا جنوب الحديدة

السبت، 07 يوليه 2018 10:05 ص
مصادر يمنية: مقتل أكثر من 45 حوثيا فى معارك بمديرية التحيتا جنوب الحديدة الجيش اليمنى - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أفادت مصادر عسكرية وطبية يمنية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 45 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى معارك مع ألوية العمالقة وغارات لمقاتلات التحالف العربى فى مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت المصادر - فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية - أنه جرى أسر عدد من مسلحى الميليشيات الحوثية، كما استقبلت مستشفيات الحديدة عشرات القتلى والجرحى من المتمردين.

وكانت ميليشيات الحوثى قد حاولت أمس استعادة المواقع التى خسروها فى مديرية التحيتا، فيما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت تجمعات ومواقع المتمردين فى المنطقة، ونجحت ألوية العمالقة وبإسناد من مقاتلات التحالف من اقتحام المدينة من الجهة الشمالية عبر محور المجيليس، واستمرت المواجهات لساعات طويلة حيث تمكنت قوات دعم الشرعية من التقدم والسيطرة على مبانى مصنع التمور وصولا إلى إدارة الأمن وإدارة التربية والاتصالات والبريد، وقامت بقطع طريق إمداد الحوثيين فى مثلث زبيد التحيتا.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يحرر مساحات واسعة فى مقبنة

مقتل 25 حوثيا فى معارك مع الجيش اليمنى بجبهة ‏مريس بالضالع

فيديو.. الجيش اليمنى يقتحم مواقع مليشيات الحوثى بمديرية باقم

سبتمبرنت: قوات الجيش اليمنى تحقق تقدمات كبيرة فى جبهات تعز

الجيش اليمنى مدعوما بالتحالف يتقدم بجبهات المعارك مع الحوثيين.. فيديو

اخبار عربية

الجيش اليمنى

الحوثيين

الحرب فى اليمن

اخبار العرب

اخبار اليمن

مكافخة الارهاب




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة