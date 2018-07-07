مصادر يمنية: مقتل أكثر من 45 حوثيا فى معارك بمديرية التحيتا جنوب الحديدة

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أفادت مصادر عسكرية وطبية يمنية، اليوم السبت، بمقتل أكثر من 45 عنصرا من ميليشيات الحوثى فى معارك مع ألوية العمالقة وغارات لمقاتلات التحالف العربى فى مديرية التحيتا جنوبى محافظة الحديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت المصادر - فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز عربية) الإخبارية - أنه جرى أسر عدد من مسلحى الميليشيات الحوثية، كما استقبلت مستشفيات الحديدة عشرات القتلى والجرحى من المتمردين.

وكانت ميليشيات الحوثى قد حاولت أمس استعادة المواقع التى خسروها فى مديرية التحيتا، فيما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت تجمعات ومواقع المتمردين فى المنطقة، ونجحت ألوية العمالقة وبإسناد من مقاتلات التحالف من اقتحام المدينة من الجهة الشمالية عبر محور المجيليس، واستمرت المواجهات لساعات طويلة حيث تمكنت قوات دعم الشرعية من التقدم والسيطرة على مبانى مصنع التمور وصولا إلى إدارة الأمن وإدارة التربية والاتصالات والبريد، وقامت بقطع طريق إمداد الحوثيين فى مثلث زبيد التحيتا.