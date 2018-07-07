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مسلّحون يخطفون 4 مهندسين آسيويين فى ليبيا

السبت، 07 يوليه 2018 03:00 ص
مسلّحون يخطفون 4 مهندسين آسيويين فى ليبيا عناصر من الجيش الليبى
طرابلس (أ ف ب)
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أعلنت شركة حكومية ليبية، الجمعة أنّ مسلحين مجهولين خطفوا ثلاثة مهندسين فيليبينيين ورابعا كوريّاً جنوبياً يعملون لديها فى جنوب غرب البلاد.

وقال "جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعى فى ليبيا" فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إنه صباح الجمعة "قامت مجموعة مسلحة باقتحام موقع الحساونة بقوة السلاح، وتوجهت للعمارة السكنية التى تتواجد فيها العمالة الأجنبية المساندة لأعمال التشغيل والصيانة، واختطفت بالقوة أربعة مهندسين أجانب، هم ثلاثة من دولة الفيليبين ورابع من كوريا الجنوبية".

ويُعدّ موقع منظومة آبار جبال الحساونة (900 كلم جنوب طرابلس) واحدا من خمس منظومات مسؤولة عن نقل المياه إلى غرب ليبيا، بما فى ذلك طرابلس.

وأضاف البيان إنّ المسلحين "اقتادوا المهندسين خارج الموقع بعد اختطاف ثلاثة أفراد من الأمن الصناعي. وعلى بُعد 10 كلم، تم إخلاء سبيل أفراد الأمن الصناعي، واقتادوا الأجانب الأربعة إلى جهة مجهولة".

وناشدت الشركة "كافة الجهات الأمنية والرسمية والحكماء بالمنطقة الجنوبية بشكل عاجل العمل لإطلاق سراح المهندسين الأجانب المختطفين".

 

 


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