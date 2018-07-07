مسعود بارزانى يستقبل الوفد المشترك لتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون

كتب أحمد جمعة

استقبل مسعود بارزانى رئيس إقليم كردستان، فى محافظة صلاح الدين شمال العراق، مساء اليوم السبت، الوفد التفاوضى المشترك لتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون.

وحسب بيان مكتب بارزانى، أشار الوفد الضيف إلى دور ومكانة بارزانى فى إعادة بناء العراق، وتضحيات شعب كردستان والآلام والمآسى التى تعرض لها لعشرات السنين، مع التأكيد على العلاقات التاريخية بين شعب كردستان والقوى العراقية وتضحياتهما المشتركة أثناء النضال ضد الدكتاتورية وفى سبيل الاستقرار والشراكة الحقيقية وتجاوز التحديات السياسية الحالية فى العراق، داعين جميع الأطراف إلى البدء بمرحلة جديدة لاتتكرر فيها أخطاء الماضى.

كما أشار المشاركون بالاجتماع إلى استحالة تحقيق أى مكسب لأى طرف، واستحالة إدارة العملية السياسية فى العراق، دون التوافق والشراكة الحقيقية.

وفى محور آخر من اللقاء عرض الوفد الضيف وجهات النظر السياسية لتحالف الفتح وإئتلاف دولة القانون لبارزانى، وسلطوا الضوء على رأيهما بخصوص تشكيل الكتلة الكبرى فى البرلمان وكتابة برنامج إدارة البلاد فى المرحلة المقبلة.

وفى ذات الاجتماع، تم تبادل الآراء حيال التحديات وتنفيذ الدستور. واتفق الجانبان على ضرورة جعل العلاقات التاريخية وتنفيذ الدستور والمنطق والعقلانية والالتزام بمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن أساساً للعملية السياسية، وأن يتم تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى والحكومة الجديدة تحت ضوء تلك المبادئ الثلاثة، كما أكدوا على ضرورة عودة كافة الأطراف إلى الأسس والمبادئ التى تأسس عليها العراق الجديد بعد العام 2003.

يذكر أن سكرتير المكتب السياسى للحزب الديمقراطى الكردستانى فاضل ميرانى، وأزاد بروارى عضو المكتب السياسى للحزب، قد حضرا الاجتماع.