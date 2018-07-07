video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 12:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مساحة أكبر بحيرة مالحة فى الصين تسجل رقما قياسيا جديدا

السبت، 07 يوليه 2018 12:11 م
مساحة أكبر بحيرة مالحة فى الصين تسجل رقما قياسيا جديدا بحر الصين- أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن معهد تشينجهاى لعلوم الأرصاد الجوية، وصول مساحة بحيرة تشينجهاى، أكبر بحيرة مالحة فى الصين، إلى رقم قياسى جديد، بسبب هطول الأمطار بغزارة شديدة منذ شهر يونيو الماضي.

وقال المعهد– فى بيان اليوم السبت- إن مساحة البحيرة فى 4 يوليو الجارى بلغت 4548.56 كيلومترا مربعا بزيادة قدرها 51.55 كم مربعا، مقارنة بحجمها العام الماضي.

وأوضح ليو باو كانج أحد المسؤولين فى المعهد أن اتساع حجم البحيرة يرجع إلى وفرة الأمطار منذ يونيو، حيث زاد متوسط هطول الأمطار بمعدل ثلاثة أضعاف ما كان عليه خلال نفس الفترة فى السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن حجم البحيرة الحالى أكبر من أى وقت مضى حيث تم كسر رقم قياسى صمد لـ18 عاما.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصين تتطلع إلى تعزيز العلاقات التجارية مع شرق أوروبا

الصين

اخبار الصين

اخبار الصين اليوم

اخبار العالم

العالم الان




لا تفوتك
"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة