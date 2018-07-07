مساحة أكبر بحيرة مالحة فى الصين تسجل رقما قياسيا جديدا

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أعلن معهد تشينجهاى لعلوم الأرصاد الجوية، وصول مساحة بحيرة تشينجهاى، أكبر بحيرة مالحة فى الصين، إلى رقم قياسى جديد، بسبب هطول الأمطار بغزارة شديدة منذ شهر يونيو الماضي.

وقال المعهد– فى بيان اليوم السبت- إن مساحة البحيرة فى 4 يوليو الجارى بلغت 4548.56 كيلومترا مربعا بزيادة قدرها 51.55 كم مربعا، مقارنة بحجمها العام الماضي.

وأوضح ليو باو كانج أحد المسؤولين فى المعهد أن اتساع حجم البحيرة يرجع إلى وفرة الأمطار منذ يونيو، حيث زاد متوسط هطول الأمطار بمعدل ثلاثة أضعاف ما كان عليه خلال نفس الفترة فى السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن حجم البحيرة الحالى أكبر من أى وقت مضى حيث تم كسر رقم قياسى صمد لـ18 عاما.