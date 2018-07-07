مسئول أمريكى يكشف أسباب مقاطعة واشنطن لاحتفال يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية

واشنطن (أ ش أ)

كشف مسئول أمريكى النقاب عن أن قرار الإدارة الأمريكية بمقاطعة الاشتراك فى اجتماع غير رسمى لمجلس الأمن الدولى، احتفالا بمرور عشرين عاما على إبرام النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية جاء بعد دراسة متأنية .

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المسئول الأمريكى - الذى رفض الكشف عن هويته - أوضح أن واشنطن قررت مقاطعة الاشتراك فى الاجتماع الذى عقد أمس نظرا لشعورها بالقلق مؤخرا إزاء احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع مسئولين أمريكيين بشأن الأوضاع فى أفغانستان فضلا عن أن المحكمة الدولية تقوم حاليا بمراجعة جوانب أخرى من السياسة الامريكية".

وكانت كبير مسئولى الادعاء فى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا قد حاولت - فى شهر نوفمبر الماضى - الحصول على إذن قضائى بإجراء تحقيقات فى وقوع جرائم حرب محتملة فى أفغانستان، مشيرة إلى وجود أدلة على ارتكاب مثل هذه الجرائم داخل مراكز احتجاز سرية من جانب جنود أمريكيين وعناصر من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.أيه.) بين عامى 2003 و2004 .

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية.