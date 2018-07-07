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السبت، 07 يوليه 2018 07:52 ص
خالد صلاح
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مسئولون يكشفون تكلفة إحدى التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول

السبت، 07 يوليه 2018 06:20 ص
مسئولون يكشفون تكلفة إحدى التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول عناصر من الجيش الامريكى
واشنطن (رويترز)
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قال مسئولون أمريكيون، الجمعة، إن مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أُلغيت بعد أن شكا الرئيس دونالد ترامب من المناورات العسكرية "الباهظة التكاليف" كانت ستتكلف نحو 14 مليون دولار.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)الشهر الماضى، إنها ستوقف لأجل غير مسمى تدريب (فريدم جارديان) العسكرى دعما لقمة سنغافورة بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون.

وأشاد ترامب مرارا بتوفير النفقات الذى سينجم عن قراره بوقف "التدريبات الحربية" فى تنازل مفاجئ لكيم خلال اجتماع القمة الذى عُقد فى 12 يونيو حزيران لبحث نزع سلاح بيونجيانج النووي. وقال ترامب فى تغريدة على تويتر الشهر الماضى " نوفر ثروة من خلال عدم القيام بمناورات حربية ما دمنا نتفاوض بنية طيبة.. وهو أمر متوافر لدى الجانبين".

ولم يعط المسؤولون الذين تحدثوا يوم الجمعة شريطة عدم نشر أسمائهم تفاصيل بشأن تكلفة المناورات، ولم يكشف البنتاجون إجمالى تكلفة التدريبات التى تنظمها القوات الأمريكية والكورية الجنوبية سنويا.

 


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تكلفة التدريبات العسكرية

واشنطن

سول

أمريكا

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