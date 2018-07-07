مسؤلو حلف الأطلسى يعربون عن قلقهم إزاء قمة ترامب وبوتين

رويترز

يشعر نواب وخبراء أمن ألمان بقلق متزايد من احتمال أن يتخذ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إجراءات غير متفق عليها مع حلف شمال الأطلسى خلال لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وقال بيتر باير منسق العلاقات عبر الأطلسى فى الائتلاف الحاكم الذى تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل لسلسلة صحفية ألمانية أنه لم يتم ضم دول حلف شمال الأطلسى فى التخطيط لاجتماع قمة ترامب وبوتين فى هلسنكى فى 16 يوليو.

وقال باير لمجموعة فونكه الإعلامية فى مقابلة نُشرت اليوم السبت" هناك مخاوف متزايدة في التحالف بشأن الاتفاقيات التي يمكن أن يتوصل إليها بوتين وترامب".

ويستعد ترامب للتوجه يوم الثلاثاء إلى أوروبا حيث يعقد اجتماعات مع حلفاء الولايات المتحدة فى حلف شمال الأطلسى فى بروكسل كما يزور بريطانيا قبل عقد اجتماع مع بوتين.

وقال باير إن اجتماع القمة الذي عقده ترامب في الآونة الأخيرة مع الزعيم الكورى الشمالي كيم جونج أون فى سنغافورة أثار مخاوف من أن ترامب سيعطى فرصة لبوتين كى "يخدعه" في هلسنكى.

وأضاف باير أن " كيم لم يقدم سوى وعود حتى الآن. لا نعرف ما إذا كان قد توقف عن تخصيب اليورانيوم. ترامب فقط هو الذي وصف القمة بأنها ناجحة". وباير عضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحى الذي تتزعمه ميركل.

وقال فولفجانج إيشينجر رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن وسفير ألمانيا السابق لدى واشنطن إن من الممكن أن يرفض ترامب التوقيع على بيان خلال اجتماع قمة حلف شمال الأطلسى هذا الأسبوع فى بروكسل مكررا ما فعله في اجتماع قمة مجموعة السبع.

وقال إيشينجر لصحيفة دي فيلت في مقابلة نُشرت السبت "لا يمكن استبعاد ذلك".

وأضاف أنه على الرغم من انتقاد ترامب فإن حلف شمال الأطلسى فى أفضل حالاته منذ سنوات في ضوء زيادة الانفاق العسكرى وجهود تعزيز الدفاعات فى دول البلطيق وبولندا بعد ضم روسيا لمنطقة القرم من أوكرانيا فى 2014.

وقال كريستيان ليندنر زعيم الحزب الديمقراطى الحر المؤيد لقطاع الأعمال فى مقابلة مع صحيفة دويتشلاند فونكه إنه لا يثق فى ترامب وإن تصرفاته بشأن التجارة وفى مجال الأمن ليست فى صالح الولايات المتحدة على المدى البعيد.

وقال "إنه متقلب جدا.. يمكن للسيد ترامب تغيير موقفه 180 درجة خلال 24 ساعة". ولكن ليندنر حذر من تزايد المشاعر المناهضة للولايات المتحدة فى ضوء أن الولايات كانت وستبقى أوثق حليف لألمانيا.