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السبت، 07 يوليه 2018 03:05 م
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مركز حقوقى فلسطينى يطالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل

السبت، 07 يوليه 2018 01:28 م
مركز حقوقى فلسطينى يطالب المحكمة الجنائية بالتحقيق في انتهاكات إسرائيل قوات الاحتلال
أ ش أ
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أدان مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة استمرار وتصاعد الانتهاكات "الإسرائيلية" الجسيمة والمنظمة فى الأراضي الفلسطينية المحتلة عموما وفى قطاع غزة على وجه الخصوص، ولاسيما استمرار استخدام القوة المفرطة والمميتة فى مواجهة التجمعات السلمية، مكررا دعوته لمدعى عام المحكمة الجنائية بمباشرة التحقيق فى الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التى تواصلها قوات الاحتلال.

ونبه المركز - فى بيان صحفي - إلى أن استمرار الحصانة والإفلات من العقاب، بل وتشجيع دول عظمى لتلك القوات أسهم في استمرار وتصاعد الانتهاكات، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة التحقيق الدولية إعمالا لقرار مجلس حقوق الإنسان فى جلسته الطارئة، ومباشرة عملها على وجه السرعة.

وقال المركز الحقوقي "إن قوات الاحتلال تواصل للجمعة الخامسة عشر على التوالي استهداف المدنيين المشاركين فى المسيرات السلمية على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، وتستخدم القوة المفرطة والمميتة فى معرض تعاملها مع الأطفال والنساء والشبان المشاركين في تلك المسيرات".

 


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