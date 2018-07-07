مدير عام مستشفيات الأزهر: ماس كهربائى وراء حريق مستشفى الحسين الجامعى

كتب إبراهيم حسان

كشف الدكتور أحمد سليم، مدير عام مستشفيات طب الأزهر، أسباب حريق مستشفى الحسين الجامعى، موضحًا أن خروج ماس كهربائى من أحد "التكييفات" أدى إلى اندلاع الحريق فى الطابق الرابع ونشوب النيران به.

وقال سليم، خلال مداخلة لبرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة الحياة، إنه تم تفريغ المرضى من الرعاية المركزة بالطابق الرابع والخامس والسادس عقب اندلاع النيران بالمستشفى، ونقلهم إلى أماكن أخرى، مشيرا إلى عدم وقوع أى خسائر كبيرة بالمستشفى سوى قسم العيون الذى تضرر من الحريق.

وأوضح مدير عام مستشفيات طب الأزهر، أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تواصلت مع طب الأزهر واطمأنت على المرضى عقب اندلاع النيران فى المستشفى، وأرسلت أكثر من 10 سيارات إسعاف وتتابع تطورات الحادث باهتمام كبير.