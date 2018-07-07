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مديرية أمن أسوان تشن حملة أمنية لضبط المواد المخدرة

السبت، 07 يوليه 2018 12:10 م
مديرية أمن أسوان تشن حملة أمنية لضبط المواد المخدرة حملة أمنية -أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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شنت مديرية أمن أسوان، اليوم السبت، حملة أمنية تمكنت خلالها من ضبط كمية من المواد المخدرة، والأسلحة، وتحرير مخالفات فى مجال القضايا المرورية والتموين وتنفيذ الأحكام.

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط "عبد الحميد.م" 38 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو وبحوزته سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع و4 طلقات من ذات العيار و( 200 ) قرص مخدر، و"عاشور.ا" 51 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز كوم أمبو، والسابق ضبطه واتهامه فى ( 11 ) قضية متنوعة، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن طبنجة عيار 9 وطلقتين من ذات العيار، والمتهم"بدر.ا" 32 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز إدفو، والسابق ضبطه واتهامه فى قضية، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر تزن ( 140 ) جرام، والمتهم "محمود.ع" 18 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم ثان أسوان، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 300 ) جرام، وسلاح أبيض "سكين".

وفى مجال ضبط قضايا المرافق، بإجمالى ( 254 ) مخالفة متنوعة، وبياناتهم ( 58 ) حالة رفــــــع إشغالات بالطريق العام، و( 196 ) مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ( 475  ) حكماً، من بينهم ( 111 ) حكم حبس جزئى، و( 21 ) حكم حبس مستأنف، و( 263 ) أحكام غرامات، و ( 78 ) مخالفات، و( 4 ) أحكام سرقة تيار كهربائى.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، بإجمالى ( 25 ) قضية تموينية، وبياناتهم قضية سلع منتهية الصلاحية، وقضية سلع مجهولة المصدر، وقضية سلع مهربة جمركياً [ سجائر ]، و ( 5 ) قضايا مخالفات المخابز البلدية، و ( 2 ) قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، و( 3 ) قضايا بيع سلع بأزيد من السعر الرسمى [ سجائر + كروت شحن ]، و ( 6 ) قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و( 6 ) قضايا عدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط ( 475 ) مخالفة مرورية متنوعة، وبياناتهم ضبط ( 5 ) توك توك [ بدون تراخيص ]، وتحرير ( 55 ) مخالفة تجاوز حد السرعة، و التصالح الفورى فى ( 65 ) مخالفة، وتحرير ( 95 ) مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص ( 60 ) حالة عدم قبول التصالح، وتحرير (95 ) مخالفة متنوعة.

 

 
 

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