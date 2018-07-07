video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 07:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون.. صور

السبت، 07 يوليه 2018 06:46 م
محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون.. صور محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق
تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، منطقة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، برفقه اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، وكان فى استقبالهما محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة.
 
واطمأن المحافظ على استمرار العمل بمشروع هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون بمصر القديمة إلى منطقة الروبيكى الصناعية، مشددا على ضرورة العمل على إنهاء المشروع وفقا للخطة التى اعلنتها المحافظة.
 
وقال محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة، إن الحى يتابع بشكل يومى عملية هدم ونقل المدابغ خلف سور مجرى العيون، مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية متطورة للمنطقة ولصناعات دباغة الجلود .
 
محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون (1)
محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون

محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون (2)
محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون

محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون (3)
محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون 

محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون (4)
محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون

محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون (5)
محافظ القاهرة يتفقد هدم مدابغ سور مجرى العيون 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يتفقد حريق مستشفى الحسين.. ويوجه باتخاذ اللازم

مصر القديمة

المدابغ

الروبيكى

القاهرة

محافظة القاهرة

اخبار مصر




لا تفوتك
اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

اتحاد الكرة يعرض على رينارد 120 ألف دولار شهريا لتدريب الفراعنة

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

التعليم: 87.2% نسبة النجاح فى "إنجليزى الثانوية العامة" و80.7% للفيزياء

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

زلزال الخروج من كأس العالم يهز البرازيل.. هل نجح "تيتى" فى إعادة الحياة للسيلساو أم كانت الانتصارات خادعة؟.. غياب كاسيميرو نقطة ضعف منتخب السامبا..ويليان يفشل فى سد فراغ ألفيس.. وإهدار الفرص السهلة أبرز الأسباب

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. مرض الجلد العقدى ينهش الثروة الحيوانية بالمحافظات.. المربون يصرخون: خسائر فادحة والمرض "خرب بيوتنا".. والطب البيطرى: رفع حالة الطوائ وتحصين المواشى.. وطبيب بيطرى: الأعداد المحصنة غير حقيقية

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

صور.. "نيو لوك" عمرو دياب حديث الشباب على مواقع التواصل الاجتماعى

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة