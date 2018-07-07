محافظ القاهرة يتفقد أعمال هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، منطقة مدابغ سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، برفقه اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة القاهرة، وكان فى استقبالهما محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة.

واطمأن المحافظ على استمرار العمل بمشروع هدم ونقل مدابغ سور مجرى العيون بمصر القديمة إلى منطقة الروبيكى الصناعية، مشددا على ضرورة العمل على إنهاء المشروع وفقا للخطة التى اعلنتها المحافظة.

وقال محمد زين العابدين رئيس حى مصر القديمة، إن الحى يتابع بشكل يومى عملية هدم ونقل المدابغ خلف سور مجرى العيون، مشيرا إلى أن المشروع يعد نقلة حضارية متطورة للمنطقة ولصناعات دباغة الجلود .