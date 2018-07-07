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محافظ القاهرة الأسبق بـ"أحداث الوزراء": المتظاهرون ألقوا المولوتوف على القوات

السبت، 07 يوليه 2018 12:59 م
محافظ القاهرة الأسبق بـ"أحداث الوزراء": المتظاهرون ألقوا المولوتوف على القوات المستشار محمد شيرين فهمى - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع الشهود فى فى إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وقال إنه لم يتذكر ما حدث فى مظاهرات يومى 16 و17 ديسمبر 2011، وأنه علم من مدير أمن القاهرة الأسبق قيام المتظاهرين بإلقاء المولوتوف على قوات الأمن.

 

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى وسكرتارية حمدى الشناوى وأسامة شاكر.

 

ونادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة حلال عام 2011، وقال بعد حلف اليمن، إنه شغل منصب محافظ القاهرة من أبريل 2011 وحتى أغسطس من عام 2012، أنه لم يعلم عدد المتظاهرين فى منطقة وسط البلد، وأنه لم ينتقل لمكان الأحداث، وأنه علم من اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة الأسبق أن المتجمهرين قاموا بإلقاء زجاجات المولوتوف على القوات وقت الأحداث.

 

وأضف الشاهد أنه بغض النظر عن التجمهر قامت وزارة الداخلية بوضع السواتر على بعض الشوارع لحماية مبنى وزارة الداخلية ولا أعلم أين وضعت السواتر.

 

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد.

 

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.


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