مايا مرسى: وثيقة أمان هدية الرئيس السيسى للمرأة المصرية المعيلة

أعرب المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، عن بالغ سعادته بفوز عدد من السيدات فى أول سحب على شهادات أمان المصريين، والتى أعلنتها شركة مصر لتأمينات الحياة.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بفوز عدد من السيدات فى هذا السحب، من بينهن ثلاثة سيدات ممن قدمت لهن فروع المجلس بالمحافظات هذه الشهادات ، اثنتين منهما من محافظة المنيا والثالثة من محافظة الأقصر وذلك ضمن الشهادات التى قدمها المجلس للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات والمرضى ومحدودى الدخل واللاتى ليس لهن مظلة تأمينية والعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلى أن المجلس بدأ فى تسليم هذه الشهادات للمرأة الأكثر احتياجا بالمحافظات فى مايو الماضى، ومستمر فى توزيعها، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الأوقاف، متمنيه فوز عدد أكبر من السيدات خلال السحب القادم.

وأكدت رئيسة المجلس أن هذه الوثيقة تعد هدية الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة المصرية المعيلة، حيث توفر هذه الشهادة مظلة تأمينية مهمة جدًا للتأمين على العمالة الحرة، وخاصة المرأة المعيلة، موضحه أن تكلفة الشهادة بسيطة واشتراكها الشهرى بسيط ولكن له مميزات كبيرة، وهى التأمين على الحياة والحصول على معاش يكفل حياة كريمة للمؤمن عليه بعد تركه العمل، وذلك حرصاً على تشجيع ثقافة الادخار والشمول المالى لتحقيق النمو الشامل للمرأة

وأكدت مايا مرسى أن المجلس قام بالتوعية بأهمية استخراج هذه الشهادات من خلال حملات طرق الابواب التى يجوب بها محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر أنه قد فاز فى السحب 200 عميله وعميل بواقع 10 آلاف جنيه لكل منهم، والذين تم اختيارهم إلكترونيا، بحضور ممثلى البنوك المصدرة للشهادة.