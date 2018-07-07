ماليزيا بصدد رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما

كوالالمبور (أ ش أ)

أعلنت وان عزيزة وان إسماعيل نائبة رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد عن خطة الحكومة لرفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة على أن يتم اعتماد القرار قريبا.

ونقلت وكالة أنباء برناما الماليزية عن المسئولة الماليزية قولها إن وزارة تنمية المرأة والأسرة والمجتمع، بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، قد بدأت بالفعل فى دراسة الموضوع.

وتداولت الصحف ووسائل الإعلام المحلية الأسبوع الماضي، أنباء زواج رجل ماليزي، يبلغ من العمر 41 سنة من فتاة تايلاندية تبلغ من العمر 11 سنة.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الماليزى ذكرت فى وقت سابق أنه تم التحقيق فى ما إذا كان ثمة سبب لممارسة أنشطة مع طفلة قاصرة أو استمالتها جنسيا، وهو الأمر الذى يعد جريمة بموجب قانون الجرائم الجنسية ضد الأطفال لعام 2017.