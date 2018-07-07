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ماكرون يحضر مباراة نصف النهائى بين فرنسا وبلجيكا فى روسيا

السبت، 07 يوليه 2018 07:01 ص
ماكرون يحضر مباراة نصف النهائى بين فرنسا وبلجيكا فى روسيا إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
باريس (أ ف ب)
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يتوجه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إلى سانت بطرسبورج لتشجيع منتخب بلاده فى مباراة نصف النهائى أمام بلجيكا ضمن تصفيات كأس العالم فى كرة القدم للعام 2018 لكن دون أى لقاء دبلوماسي، بحسب ما أكدت الرئاسة.

وكان ماكرون أعلن خلال زيارة الى سانت بطرسبورج فى 25 مايو الماضى انه سيعود الى روسيا فى حال تأهلت فرنسا الى ما بعد "الدور ربع النهائي"، وقد تحقق ذلك بفوز المنتخب على أوروجواى 2- صفر الجمعة.

وكتب ماكرون فى تغريدة بعد المباراة "أحسنتم وأراكم الثلاثاء!"، وأوضحت الرئاسة ان الزيارة لن تشمل أى لقاء دبلوماسي.

وكان ماكرون توقع فى 20 يونيو ان منتخب فرنسا "لديه فرص فعلية" بالفوز بكأس العالم. وتابع ماكرون وهو من عشاق هذه الرياضة مباراة دور ربع النهائى مع 300 شاب تمت دعوتهم خصوصا من نوادى كرة القدم فى المنطقة الباريسية الى حديقة الاليزيه.

ويتباين قرار ماكرون مع موقف رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى التى أعلنت فى مارس الماضى أن أى وزير أو عضو من الاسرة المالكة لن يتوجه لحضور مباريات المونديال.

وأتى ذلك بعد تسميم العميل الروسى السابق سيرجى سكريبال، وابنته يوليا فى الشهر نفسه بغاز للاعصاب وهو ما تتهم لندن موسكو بالوقوف وراءه لكن هذه الاخيرة تنفى ذلك بشدة.

 


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