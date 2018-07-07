مؤسسة إسرائيلية خاصة تنتج طائرات بدون طيار وتسعى لتصديرها للشرق الأوسط

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تلقت مؤسسة إسرائيلية خاصة أول طلب شراء على طائراتها التى تعمل بدون طيار من طراز "ميتور" أو "النيزك" والتى تنتجها مؤسسة ايزاك نيسان الإسرائيلية التى تأسست فى العام 2013، وهى المؤسسة التى تحمل اسم صاحبها وهو المدير السابق لمؤسسة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويصل طول أجنحة الطائرة ميتور إلى 12 مترا ويصل طول بدنها 7 أمتار وهى ذات قدرة على التحليق لمدى 24 ساعة متوصلة فى الجو، وتسعى مؤسسة ايزاك نيسان الإسرائيلية لبناء طرازات أكبر من الطائرة النيزك التى تستخدم فى أعمال الاستطلاع والإسعاف وخدمات التوصيل، لكن المؤسسة لم تكشف عن اسم المشترى لباكورة إنتاجها.