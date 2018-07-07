لبنان: مسئولون سياسيون ونواب يدعون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل التيارات

بيروت (أ ش أ)

قال مسئولون سياسيون ونواب برلمانيون لبنانيون، إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة التى يمر بها لبنان فى الوقت الراهن، تتطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية الفاعلة، وأن يتم الانتهاء من هذا تشكيل الحكومة فى أسرع وقت ممكن حتى يتسنى لها التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتعددة ومعالجتها.

وأشار السياسيون والنواب اللبنانيون - فى تصريحات اليوم - إلى أن الأوضاع تتطلب من الجميع إعلاء مصلحة لبنان فوق المصالح الشخصية والمحاصصات الضيقة والابتعاد عن السجالات السياسية المعطلة.

وقال عضو مجلس النواب اللبنانى عن تيار المستقبل النائب سامى فتفت، إنه لا مجال لتشكيل الحكومة من دون رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مؤكدا أن الحكومة المقبلة لن تطول فترة تشكيلها وستشارك بها جميع الطوائف ضمن حكومة وحدة وطنية، وأن "الحريرى" بإمكانه وضع الحلول المناسبة لكافة العقد التى تعترض التشكيل.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية المتردية التى يعيشها لبنان تتطلب سرعة تشكيل الحكومة، ووضع خطة اقتصادية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانبه، أعرب عضو مجلس النواب عن تيار المستقبل النائب طارق المرعبي، عن تطلعه إلى أن يتم التوصل إلى تشكيل حكومة قوية تتمثل فيها كل الأطراف وتكون محمية من جميع الفرقاء السياسيين، حتى تتمكن من مواجهة كل الأمور العالقة.

وقال وزير المالية على حسن خليل، إن لبنان يعيش تحديات داخلية جراء الواقع الاقتصادى والاجتماعي، وتراكم الأزمات، وهو الأمر الذى ينبغى معه أن تترفع كل القوى السياسية وأن يقدموا المصالح الوطنية على المصالح الخاصة وعدم تسخير مقدرات الوطن لخدمة الطوائف والمذاهب.

وأشار إلى أن "تضييع الوقت لم يعد مسموحا"، داعيا إلى توزيع عادل للحقائب الوزارية فى الحكومة يعكس نتائج الانتخابات النيابية ويعكس أيضا تمثيلا سياسيا يسهل عمل الحكومة فى المرحلة المقبلة.