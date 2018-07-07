لبنان: تقديم العناية الطبية لـ 63 لاجئا سوريا أثناء عودتهم لبلادهم

بيروت (أ ش أ)

أعلن الصليب الأحمر اللبنانى أنه قدم العناية الطبية لـ 63 حالة من النازحين السوريين داخل الأراضى اللبنانية، الذين كانوا فى طريق العودة اليوم إلى الأراضى السورية.

وأوضح الصليب الأحمر اللبنانى – فى بيان له اليوم – أنه قام بمواكبة عملية مغادرة العائدين إلى سوريا التى جرت صباح اليوم بإشراف الأمن العام اللبناني، بناء على طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، حيث تم وضع فى نقطة التجمع (الحدودية) فى وادى حميد - عرسال سيارتى إسعاف وسيارة دفع رباعى مع 19 مسعفا وإداريا وعيادة نقالة مع طاقم طبى.

وأشار إلى أنه منذ بدء العملية حتى انتهائها نقلت فرق الإسعاف إلى العيادة النقالة 63 حالة صحية تنوعت ما بين أطفال ومسنين ونساء حوامل، قدمت لهم العناية الصحية اللازمة وأعادتهم إلى نقطة التجمع، كما كانت مراكز الصليب الأحمر اللبنانى فى المناطق المجاورة على جهوزية تامة من أجل تلبية أى طارىء.

وكان نحو 450 نازحا سوريا قد غادروا الأراضى اللبنانية اليوم انطلاقا من مدينة (عرسال) وعبر نقطة التجمع عند الحاجز الحدودى (وادى حميد) وعبروا باتجاه بلداتهم السورية، وذلك بعد التدقيق فى الأسماء بمعرفة الأمن العام اللبنانى الذى يتولى تسجيل النازحين الراغبين فى العودة الطوعية إلى بلادهم على لوائح المغادرة وتسهيل عملية عبورهم.

ويأتى هذا العدد من اللاجئين العائدين طوعيا إلى بلادهم، ليمثل إحدى مراحل عودة النازحين السوريين، حيث بدأت قبل نحو أسبوعين عمليات عودة النازحين بعد التنسيق بين الأمن العام اللبنانى والسلطات الأمنية السورية.