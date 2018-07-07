كل ما تريد معرفته عن صكوك الأضاحى وقيمتها × 12 معلومة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تحديد سعر صك الأضحية لعام 2019 بقيمة 1500 جنيه، وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص حساب صكوك الأضاحى بالبنك المركزى المصرى رقم 2 / 22222 / 450 / 9، وبالبنك الأهلى المصرى رقم 1469550461073100010، وبنك مصر رقم / 1400001009999999.

1- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه.

2- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا.

3- سعر صك الأضحية 1500 جنيه مصرى للصك الواحد

4- يستمر التبرع حتى وقفة عرفات

5- يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين

6- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية

7- صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة

8- صك الأضحية تعظيم لثواب الصدقة

9- صكوك الأضحية تجسيد لقيم التكافل

10- دار الإفتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.

11- يجب على الوكيل وهى الوزارة أن تراعى الشروط الشرعية للأضحية

12- يمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه وزارة الأوقاف عن طريق ذلك الصك.