كل ما تريد معرفته عن صكوك الأضاحى وقيمتها × 12 معلومة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تحديد سعر صك الأضحية لعام 2019 بقيمة 1500 جنيه، وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص حساب صكوك الأضاحى بالبنك المركزى المصرى رقم 2 / 22222 / 450 / 9، وبالبنك الأهلى المصرى رقم 1469550461073100010، وبنك مصر رقم / 1400001009999999.
1- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه.
2- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا.
3- سعر صك الأضحية 1500 جنيه مصرى للصك الواحد
4- يستمر التبرع حتى وقفة عرفات
5- يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين
6- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية
7- صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة
8- صك الأضحية تعظيم لثواب الصدقة
9- صكوك الأضحية تجسيد لقيم التكافل
10- دار الإفتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.
11- يجب على الوكيل وهى الوزارة أن تراعى الشروط الشرعية للأضحية
12- يمكن لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه وزارة الأوقاف عن طريق ذلك الصك.
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