كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى: التكتل سيقيم مقترحات بريطانيا بشأن "بريكست"

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أكد ميشيل بارنييه كبير مفاوضى الاتحاد الأوروبى فى محادثات خروج بريطانيا من التكتل، أن الاتحاد سيجرى تقييما للموقف التفاوضى الذى اتفقت عليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى ومجلس وزرائها بشأن "بريكست".

وقال بارنييه - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) أوردتها قناة (فرانس 24) الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم السبت - إن "الاتحاد سيقيم المقترحات ليرى ما إذا كانت واقعية وقابلة للتنفيذ أم لا."

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد نجحت أمس فى التوصل لإتفاق يوحد مجلس وزرائها المنقسم بشأن الموقف التفاوضى لبريطانيا بشأن التجارة والجمارك فى مفاوضات الخروج من الإتحاد الأوروبى "بريكست"، وقالت "ماى"، فى تصريحات للصحفيين، "إن هذا المقترح، أعتقد أنه سيكون جيدا للمملكة المتحدة وللاتحاد الأوروبى وأتطلع إلى أن يتم استقباله بشكل إيجابى".