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قوة الاقتصاد الامريكى تمنح ترامب مساحة للمناورة فى الحرب التجارية مع الصين

السبت، 07 يوليه 2018 01:38 م
قوة الاقتصاد الامريكى تمنح ترامب مساحة للمناورة فى الحرب التجارية مع الصين الرئيس الامريكى دونالد ترامب
كتب: هانى محمد
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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن قوة الاقتصاد الأمريكى تشجع إدارة الرئيس الأمريكى دوانالد ترامب على ممارسة لعبة الكرة الصعبة فى هجومها التجارى ضد الصين.

 

وأضافت الصحيفة فى تقرير لها اليوم، أن الرسوم الجمركية الإضافية تؤدى إلى رفع التكاليف بالنسبة للمستهلكين والشركات، وستؤدى أيضا أيضا إلى تباطؤ النمو، ولكن حتى الآن من الصعب القول إن الخلاف مع الصين له تأثير اقتصادى واسع.

 

وبدأت الولايات المتحدة أمس تنفيذ فرض رسوم جمركية على بضائع صينية تبلغ قيمتها 34 مليار دولار، فى علامة على بدء حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين فى العالم، وتبلغ نسبة الرسوم 25 %، وبدأ التنفيذ بعد منتصف ليل الجمعة فى الولايات المتحدة.

 

وردت الصين على ذلك بفرض نسبة مماثلة 25 % من الرسوم على 545 منتج أمريكى، تبلغ قيمتها هى الأخرى 34 مليار دولار.

 


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