قناة إيرانية: انفصاليو كتالونيا يتظاهرون فى 11 سبتمبر للمطالبة بالاستقلال

كتبت فاطمة شوقى

قالت قناة "إسبان تى فى " الإيرانية- الإسبانية إن الجمعية الوطنية الكتالونية تعتزم النزول للشوارع فى برشلونة للمطالبة بـ"جمهورية كتالونيا" ، وتنظيم مظاهرات ضخمة فى 11 سبتمبر المقبل بالتزامن مع اليوم الوطنى لكتالونيا.

وأشارت القناة، إلى أن هدف الانفصاليون فى كتالونيا واضح، وهو محاولة تكرار ما حققته المظاهرات الشعبية فى السنوات الأخيرة فى أوروبا ، فقد بدأوا عملية الاستقلال فى عام 2012 ، والآن يريدون إنهائها بتعبئة كبيرة أخرى فى 11 سبتمبر، اليوم الوطنى لكتالونيا.

وتابعت القناة: " على الرغم من إدراكهم للسيناريو القاسى الحالى مع وجود سجناء سياسيين، إلا أن الكيانات الاجتماعية الرئيسية تشجع على الاستمرار فى عملية المطالبة بالاستقلال"، لافتة إلى أن المظاهرات الكبيرة المخطط لها فى سبتمبر سيتم المطالبة بإطلاق سراح السجناء ، وتدين الانحدار فى حقوق الصحافة والإعلام.