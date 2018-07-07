قتيل فى موجة حر قياسية تضرب الغرب الأمريكى

لوس انجليس (أ ف ب)

يشهد الغرب الأمريكى موجة حر قياسية أسفرت عن قتيل فى كاليفورنيا الجمعة بينما اضطر مئات الاشخاص الى اخلاء منازلهم هربا من الحرائق.

وأعلن المركز الوطنى للحرائق ان "حرائق كبيرة تشتعل فى مختلف المناطق بين فلوريدا والاسكا"، وذلك بينما درجات الحرارة تتجاوز الاربعين مئوية فى بعض المناطق.

وتابع المركز "هناك حاليا 60 حريقا ضخما أتى على أكثر من 333 الف هكتار فى 13 ولاية"، وهناك 20 حريقا فى الاسكا وسبعة فى نيومكسيكو وأربعة فى كاليفورنيا وثمانية فى كولورادو وغيرها فى نيفادا واريزونا وولايات اخرى فى جنوب الولايات المتحدة.

واعلنت وكالة كاليفورنيا لمكافحة الحرائق "كال فاير" على تويتر ان شخصا قتل فى حريق اندلع فى منطقة سيسكيو بالقرب من الحدود مع ولاية اوريجن.