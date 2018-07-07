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قاض أمريكى يأمر الحكومة بإعداد لائحة بأسماء الأطفال المفصولين عن ذويهم

السبت، 07 يوليه 2018 09:47 ص
قاض أمريكى يأمر الحكومة بإعداد لائحة بأسماء الأطفال المفصولين عن ذويهم أطفال المهاجرين -أرشيفية
(أ ف ب)
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أمر قاض فى كاليفورنيا الحكومة الأمريكية الجمعة بإعداد لائحة باسماء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن الخمس سنوات وتم فصلهم عن ذويهم وذلك بحلول مساء السبت، بحسب ما أعلن مسؤول حكومى.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من القاضى دانا سابرو مهلة للم شمل عائلات فصل افرادها بعد توقيفهم عند عبورهم الحدود مع المكسيك معللة ذلك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتأكيد الهويات.

وكان القاضى سابرو اعطى فى 26 يونيو مهلة 14 يوما لإعادة جمع الأطفال دون خمس سنوات بذويهم، ومهلة 30 يوما لإعادة جمع من تزيد اعمارهم عن خمس سنوات باهاليهم.

وتم فصل أكثر من 2300 طفل نحو مئة منهم تقل أعمارهم عن الخمس سنوات عن أسرهم ونقلوا إلى مراكز ايواء تديرها وزارة الصحة.

وتم لم شمل مئات منهم لكن الحكومة لا تقوم بذلك بشكل منتظم. وفى مذكرة قدمتها الخميس اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تعتمد تقنية تحديد الحمض الريبي النووى لتحديد النسب العائلى.

الا ان المدير المساعد لمشروع حقوق المهاجرين الذي يدعو إليه الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية "اي سي ال يو" أن القاضى "قال بوضوح انه لن يسمح لادارة ترامب بالمماطلة فى إعادة الأطفال الى ذويهم".

الا ان مسؤولا حكوميا قال أن القاضى لم يستبعد بشكل قاطع تمديد المهلة قليلا على أن تعقد جلسة جديدة الاثنين.

وفي الاجمال، تحتجز السلطات الأمريكية ما مجمله 11,800 مهاجر قاصر لكن 80% هم مراهقون وصلوا إلى الحدود دون مرافقين.

وقالت وزارة الصحة فى مذكرة الخميس "على الرغم من اسراع الوزارة فى إجراء اختبارات الحمض الريبى النووى الا ان تلك العملية تستغرق الكثير من الوقت، حتى وأن تم تسريعها".

وتابعت الوزارة انه نظرا الى احتمال وجود ادعاءات كاذبة فان "التثبت من النسب العائلي ضروري لضمان اعادة الاطفال الى اهاليهم، وليس إلى مهربين محتملين"، وأن على الحكومة تحديد ما اذا كان للبالغين سجل إجرامى او ما إذا كان يمكن أن يشكلوا خطرا على أطفالهم.

كذلك سعت الحكومة إلى إعفائها من بند فى القرار الأصلى يمنعها من اعتقال مهاجرين بالغين وفصلهم عن أطفالهم محذرة من ان النص يمكن ان يفهم منه إطلاق سراح معتقلين اذا لم يتم جمعهم بأطفالهم ضمن المهلة القضائية.

وكان ترامب عدل في 20 يونيو عن سياسة حكومته بـ"عدم التساهل على الإطلاق" فى ملف الهجرة بعد احتجاجات شعبية عارمة، لكن لم يتضح بعد عدد الأطفال المحتجزين الذين تمت إعادتهم إلى ذويهم.

 


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