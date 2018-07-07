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فيديو وصور.. تعرف على تفاصيل معرض "الكنوز الذهبية المصرية" بموناكو

السبت، 07 يوليه 2018 03:44 ص
فيديو وصور.. تعرف على تفاصيل معرض "الكنوز الذهبية المصرية" بموناكو معرض الكنوز المصرية
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شهدت إمارة موناكو، حدثا سياحيا وثقافيا عالميا من خلال إقامة معرض للأثار والكنوز المصرية يضم المئات من القطع، حيث شارك فى افتتاح المعرض الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ووزير الأثار خالد العنانى والسفير  إيهاب بدوى، سفير مصر بفرنسا.

ـ معرض الآثار المصرية ينظمه "جريمالدى فورم" تحت عنوان "الكنوز الذهبية المصرية" ويستمر حتى التاسع من سبتمبر المقبل

ـ  وزارة السياحة تشارك فى الحدث العالمى  بجناح على هامش المعرض للترويج للمقصد المصرى لمدة 65 يوما، بشعار مصر بداية الحكاية

ـ توقعات مديرة منتدى "جريمالدى فورم" بجذب المعرض لـ 75 ألف زائر على الأقل

ـ المعرض يضم  150 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصرى بالتحرير، من أهمها بعض الأثاث الجنائزى ليويا وتويا أجداد الملك إخناتون، وقناع للملك بسوسنس الأول، وتمثال نصفى للملك رمسس الثانى، وتمثال للملك امنمحات الثالث، وعدد من الأساور والقلادات التي كانت تستخدم للزينة، وأطباق من الفضة.

الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى افتتاح معرض الأثار المصرية بموناكو (5)

الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى افتتاح معرض الأثار المصرية بموناكو (8)

الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى افتتاح معرض الأثار المصرية بموناكو (7)

الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى افتتاح معرض الأثار المصرية بموناكو (4)

الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى افتتاح معرض الأثار المصرية بموناكو (6)

الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى افتتاح معرض الأثار المصرية بموناكو (3)

الأمير ألبرت الثانى أمير موناكو، فى افتتاح معرض الأثار المصرية بموناكو (1)


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الاثار

الكنوز المصرية

السياحة

موناكو




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