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فيديو وصور.. انطلاق مهرجان الموسيقى للشباب العربى بحضور وزيرى الرياضة والهجرة

السبت، 07 يوليه 2018 07:52 م
فيديو وصور.. انطلاق مهرجان الموسيقى للشباب العربى بحضور وزيرى الرياضة والهجرة أشرف صبحى
كتب رامى ناجى - تصوير محمود فخرى
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انطلقت منذ قليل، فعاليات افتتاح مهرجان الموسيقى والغناء التراثى للشباب العربى، بحضور كل من أشرف صبحى ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وعدد من سفراء الدول العربية، والفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين.

حضر كل من عبد المنعم الشاعرى مدير إدارة الشباب بجامعة الدول العربية والمستشار أحمد أبو زيد مستشار وزير الخارجية والعميد محمد سمير المتحدث الرسمى السابق للقوات المسلحة، وعصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع، والموسيقار الكبير هانى شنودة وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة وعدد من الإعلاميين.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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