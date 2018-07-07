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فيديو.. قصة الجاسوس الإسرائيلى الذى استعاد الموساد ساعته من سوريا

السبت، 07 يوليه 2018 06:05 م
فيديو.. قصة الجاسوس الإسرائيلى الذى استعاد الموساد ساعته من سوريا إيلى كوهين
تامر إسماعيل صالح
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استرجع الموساد الإسرائيلى فى عملية خاصة ساعة اليد التى ارتداها الجاسوس الإسرائيلى الشهير إيلى كوهين الذى أعدم فى العاصمة السورية دمشق عام 1965.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الموساد على ما وصفه بـ"عملهم الحازم والشجاع" الذى أعاد إلى إسرائيل تذكارا من مقاتل عظيم قدم الكثير لتعزيز أمن دولة إسرائيل، على حد قوله.

 

وقال رئيس الموساد يوسى كوهين: "لن ننسى إيلى كوهين أبدا، تراثه الذى يتميز بالإخلاص وبالحزم وبالشجاعة وبحب الوطن هو تراثنا، نحن على اتصال دائم وحميم مع زوجته وعائلته".


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الجاسوس الإسرائيلى كوهين

غيلى كوهين

إيلى كوهين

الموساد




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