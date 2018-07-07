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فيديو.. شاهد الإثبات بـ"رشوة محافظ المنوفية": علاقة المتهمين بدأت مع الرشوة

السبت، 07 يوليه 2018 02:19 م
فيديو.. شاهد الإثبات بـ"رشوة محافظ المنوفية": علاقة المتهمين بدأت مع الرشوة محافظ المنوفية السابق والمتهمون فى قفص المحكمة
كتب سليم على _ أحمد الجعفرى
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استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال الجيزة الابتدائية، اليوم السبت، لأقوال ضابط الرقابة الإدارية مجرى التحريات فى اتهام محافظ المنوفية السابق و2 آخرين فى بالرشوة.

وقال الشاهد، إنه وجد كيس الهدايا داخل فيلا المحافظ، مؤكدا على أن المتهم الثالث اعترف بتقديم رشوة فتحدث المتهم أحمد سعيد من داخل القفص قائلا: "نعم أنا أقريت بذلك".

 

وعن المدة التى استغرقتها التحريات أجاب الشاهد أنها استغرقت ثلاثة أشهر، وأن العلاقة بين المحافظ والمتهمين بدأت مع عملية الرشوة، وأنه كان يراقب المتهم احمد سعيد داخل البنك وعرف من مصادره حجم المبلغ.

 

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ومتهمين اثنين آخرين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب جرائم طلب وأخذ محافظ المنوفية (بصفته موظفا عموميا) مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، بواسطة آخر، بلغ إجماليها 27 مليونا و450 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التى تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

 

وأحيل المتهمون جميعا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية التى أشرف على التحقيقات فيها المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمتهمان اللذان أحيلا للمحاكمة الجنائية إلى جانب محافظ المنوفية، هما: أحمد سعيد مبارك (الوسيط فى تقديم الرشوة) عاصم أحمد فتحى (مقدم الرشوة).

 


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