فيديو.. دول العالم تطالب فنزويلا بقبول المساعدات الإنسانية

كتبت ــ فاطمة شوقى

على الرغم من أزمة نقص الغذاء والأدوية فى فنزويلا، ترفض إدارة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فتح قناة المساعدات الإنسانية، ووفقا لموقع "بورتوفوليو" الكولومبية فإن هناك العديد من الشكوك التى تحوم حول موقف الرئيس مادورو.

وطالب العديد من دول العالم فنزويلا بقبول المساعدات الإنسانية، وحثت أكثر من 50 دولة البلد الكاريبى بفتح أبوابها أمام المساعدات الإنسانية للحد من الأزمة الاقتصادية فى البلاد التى تتفاقم بها أزمة نقص الغذاء والدواء.

ويرى المنتقدون أن الرئيس نيكولاس مادورو يستخدم أساليب استبدادية متزايدة مع غرق الاقتصاد فى الركود.

وقال مكتب حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة في تقرير ويشتبه قوات الأمن فى فنزويلا من سقوط مئات القتلى ويتمتعون بالحصانة القضائية، مشيرا إلى أن سيادة القانون "غير موجودة عمليا" فى البلاد الشهر الماضى .

وأضاف "نحن قلقون بشأن مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان بما فى ذلك الإعدام خارج نطاق القضاء، والاستخدام المفرط للقوة والاحتجاز التعسفى والتعذيب وسوء المعاملة وعدم الوصول إلى العدالة.

وأشار الموقع إلى أن النقص يجبر العائلات الفنزويلية على الحد بشكل كبير من استهلاكها الغذائى ومرافق الرعاية الصحية التى تفتقر إلى الأدوية والمعدات.

ورفض سفير الممثل الدائم لفنزويلا فى الأمم المتحدة ، فيليكس بينيا راموس ، "التدخل التعسفى أو غير القانونى"، لكن السفير المكسيكى، سوكورو فلوريس ليرا قال: "نحن قلقون".