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السبت، 07 يوليه 2018 03:25 م
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فيديو.. المرور يعرض العديد من الإنجازات بمادة فليمية عن كيفية تأمين الطرق

السبت، 07 يوليه 2018 02:41 م
فيديو.. المرور يعرض العديد من الإنجازات بمادة فليمية عن كيفية تأمين الطرق زحام مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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عرضت الإدارة العامة للمرور، العديد من الإنجازات التى انتهت منها خلال الفترة الماضية، لتأمين الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية ببث مادة فليمية، تعبر عن كيفية نشر القوات والخدمات لمتابعة حركة المرور على الطرق خلال الـ 24 ساعة، مع تنظيم حركة السيارات على الطرق السريعة والداخلية بناء على تعليمات اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور.

كما عرضت داخل المادة الفيلية كيفية التقاط الرادارات للسرعات الزائدة، وقيادة السيارات بسرعات جنونية وتعمل الكاميرات المنتشرة على الطرق على التقاط المخالفات وإرسالها لإدارة المرور، كما يتم نشر الحملات المرورية على الطرق لرصد المخالفات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة .


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