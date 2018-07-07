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فيديو.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مستشفى الحسين.. والمعاينة: سببه ماس كهربائى

السبت، 07 يوليه 2018 03:50 م
فيديو.. الحماية المدنية تسيطر على حريق مستشفى الحسين.. والمعاينة: سببه ماس كهربائى الحماية المدنية فى موقع الحريق
كتب : عبد الرحمن سيد - دينا الحسينى
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر على حريق مستشفى الحسينى الجامعى وتجرى الآن عملية التبريد.

وأمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، بسرعة التعامل مع الحريق والحفاظ على أرواح المرضى والمواطنين فى المستشفى.

 

وقال مصدر أمنى، لـ"اليوم السابع"، إن حريق شب داخل غرفة الاجتماعات بالمستشفى تسلل للطوابق الأربعة وتم السيطرة عليه بـ12 سيارة إطفاء و4 خزانات مياه و2 سلم هيدروليكى.

 

وأوضح المصدر، أنه تم إخلاء الطوابق من المرضى والسيطرة على النيران قبل تسللها لغرف المرضى ولم يسفر الحادث عن أية إصابات، مرجحًا أن ماس كهربائى بغرفة الاجتماعات سبب الحريق الذى امتد للطوابق الأربعة بالمستشفى.

 

ووصل المعمل الجنائى للمعاينة والوقوف على أسباب الحريق وملابساته وقام فريق من نيابة جنوب القاهرة بتفقد المستشفى وسؤال العاملين.

 

 


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