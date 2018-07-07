فيديو.. إجلاء نزلاء مستشفى الحسين.. ووكيل الأزهر يتابع السيطرة على الحريق

كتب – لؤى على

يواصل رجال الحماية المدنية السيطرة على حريق مستشفى الحسين الجامعى التابعة لجامعة الأزهر، كما يقومون بإخلاء نزلاء المستشفى بمشاركة رجال الإسعاف، حيث دفعت وزارة الصحة عددٍ من سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين.

فيما وصل الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لموقع المستشفى لمتابعة السيطرة على الحريق وإجلاء نزلاء المستشفى.

وكان حريق هائل اندلع فى 4 طوابق بمستشفى الحسين الجامعى التابع لجامعة الأزهر، وأصيب العشرات من المرضى بحالات اختناق وسط أنباء بوقوع حالات وفاة، فيما دفعت الحماية المدنية بـ10 سيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق.