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بعد 4 ليالى من العنف..

فرنسا تحظر تداول المواد البترولية فى عبوات حتى 13 يونيو الجارى

السبت، 07 يوليه 2018 10:54 ص
فرنسا تحظر تداول المواد البترولية فى عبوات حتى 13 يونيو الجارى اعمال الشغب فى فرنسا
كتب: أحمد علوى
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بعد 4 ليالى من الشغب والعنف فى مختلف الشوارع الفرنسية وعلى رأسها  مدينة نانت، بعد مقتل شاب على يد رجل شرطة خلال عملية اتفتيشه فى اتكاز امنى، قررت الحكومة الفرنسية منع تداول وبيع المواد البترولية كالجاز والبنزين فى عبوات او جراكن ، وكذلك حظر كافة أنواع الالعاب النارية، وحذرت ان فى حالة المخالفة سوف تكون العقوبة شديدة للغاية ومردة للطرفين ( البائع والمشترى).

جاء هذا القرار عقب موجة من الأحداث العنيفة التى شهدت حرق الكثير من السيارات والمبانى والتعدى على القوات الشرطية بزجاجات المولوتوف، وإشعال الشيارات والإطارات فى الشوارع، مما يزيد من حدة العنف والخسائر، ومن المقرر ان يستمر الحظر حتى يوم 13 يوليو الجارى.

واندلعت أعمال عنف مساء الجمعة ، فى مدينة نانت غرب فرنسا، لليوم الرابع على التوالى، على خلفية مقتل شاب على يد شرطى مساء الثلاثاء الماضى . 

 

وتأتى أعمال العنف هذه اثر مقتل شاب فى الـ22 مساء الثلاثاء فى حى براى أثناء عملية للشرطة. وكان الشاب الذى صدرت بحقه مذكرة توقيف بتهمة "السرقة ضمن عصابة منظمة"، حاول الفرار فى سيارته بحسب مدعى الجمهورية فى نانت بيار سينيس.

ورفع الملف الى الدائرة العامة للشرطة الوطنية وطلب المحققون من أى شاهد التقدم للإدلاء بإفادته حول ملابسات الوفاة التى وصفها المتظاهرون ب"خطأ الشرطة".

 


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