video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فرانسيس: الجدران والاحتلال والتعصب عقبة أمام السلام فى الشرق الأوسط

السبت، 07 يوليه 2018 02:51 م
فرانسيس: الجدران والاحتلال والتعصب عقبة أمام السلام فى الشرق الأوسط البابا فرانسيس
رويترز
إضافة تعليق

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم السبت، إن تشييد الجدران واحتلال الأراضى والتعصب الديني لن يحقق السلام أبدا فى منطقة الشرق الأوسط.

وكرر البابا أيضا في ختام قمة لزعماء الطوائف المسيحية وجهة نظره بشأن احترام "الوضع الراهن" لمدينة القدس ودعم حل الدولتين لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال "الحفاظ على الهدنة ببناء الجدران واستعراض القوة لن يؤدي إلى السلام لكن وحدها الرغبة الملموسة في الإنصات وبدء حوار" هى التى ستأتى به.

وأضاف البابا "فلنضع حدا لاستفادة قلة من معاناة الكثيرين. لا لاحتلال المزيد من الأراضى والتفريق بين الناس".

وقال البابا إن "أشكالا من التطرف والتعصب تدنس اسم الرب، وهو السلام، تحت ستار الدين" وأججت العديد من الصراعات.

وأضاف أنه يتعين حماية كل المجتمعات في الشرق الأوسط "وليس الأغلبية فقط" منتقدا بحدة شراء الأسلحة حيث قال "لا يمكنك الحديث عن السلام فيما تسارع سرا إلى تكديس أسلحة جديدة".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقالات الصحف.. فاروق جويدة يطالب الحكومة بأولوية التعليم والصحة.. عمرو عبد السميع يرصد إنشاء أكبر مجمع بتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية للقناة.. وجدى زين الدين يشيد بالجامعة البريطانية فى مصر

مؤسسة إسرائيلية خاصة تنتج طائرات بدون طيار وتسعى لتصديرها للشرق الأوسط

البابا تواضروس بصلاة من أجل الشرق الأوسط بإيطاليا: نسأل الله إنهاء الحروب

صور.. البابا فرنسيس: نخشى أن يتلاشى الوجود المسيحى فى الشرق الأوسط

اخبار عالميه

فرانسيس

البابا فرانسيس

الشرق الاوسط

السلام فى الشرق الاوسط




لا تفوتك
"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة