عمومية عمال البنوك تجدد تأييدها للرئيس السيسى.. وتؤكد مواصلة العمل

كتب محمود راغب

جدد العاملون بالبنوك والتامينات والأعمال المالية تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنهم سيواصلون الجهد والعطاء فى مجال العمل المصرفى والائتمانى بما يعظم من اقتصاديات وتنمية الوطن.

جاء ذلك فى رسالة الى الرئيس السيسى بعث بها جمال عقبى رئيس النقابة العخلال الاسبوع المقبل، مطالبا الحكومة بسرعة اصدار تعديلات لائحة نظام العمل بالتامينات الاجتماعية باعتبارها هيئة اقتصادية غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية.

ومن جانبه، قال نادر العريان الأمين العام للنقابة إنه تقرر تنفيذ برامج مكثفة لتاهيل واعداد الكوادر العمالية بجميع القطاعات اجراء انتخابات تكميلية فى اللجان النقابية التى لم تتمكن من توفيق اوضاعها فى المرحلة الانتخابية المنتهية مطالبا بتفعيل الاتحاد العربى لنقابات المصارف بما يعزز من التعاون بين المؤسسات واقامة التكتل الاقتصادى العربى المنشود.

وقررت الجمعية العمومية وبحضور نسبة 97% من أعضائها زيادة الاشتراك للعضوية النقابية بما يكفل تغطية نفقات الأنشطة التثقيفية والرعاية الاجتماعية التى تقدمها اللجان النقابية والنقابة العامة لاعضائها.