video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 03:26 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عمومية عمال البنوك تجدد تأييدها للرئيس السيسى.. وتؤكد مواصلة العمل

السبت، 07 يوليه 2018 01:44 م
عمومية عمال البنوك تجدد تأييدها للرئيس السيسى.. وتؤكد مواصلة العمل جمال عقبى
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
جدد العاملون بالبنوك والتامينات والأعمال المالية تأييدهم  للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدين أنهم سيواصلون الجهد والعطاء فى مجال العمل المصرفى والائتمانى بما يعظم من اقتصاديات وتنمية الوطن.
 
جاء ذلك فى رسالة الى الرئيس السيسى بعث بها جمال عقبى رئيس النقابة العخلال الاسبوع المقبل، مطالبا الحكومة بسرعة اصدار تعديلات لائحة نظام العمل بالتامينات الاجتماعية باعتبارها هيئة اقتصادية غير خاضعة لقانون الخدمة المدنية.
 
ومن جانبه، قال نادر العريان الأمين العام للنقابة إنه تقرر تنفيذ برامج مكثفة لتاهيل واعداد الكوادر العمالية بجميع القطاعات اجراء انتخابات تكميلية فى اللجان النقابية التى لم تتمكن من توفيق اوضاعها فى المرحلة الانتخابية المنتهية مطالبا بتفعيل الاتحاد العربى لنقابات المصارف بما يعزز من التعاون بين المؤسسات واقامة التكتل الاقتصادى العربى المنشود.
 
وقررت الجمعية العمومية وبحضور نسبة 97% من أعضائها زيادة الاشتراك للعضوية النقابية بما يكفل تغطية نفقات الأنشطة التثقيفية والرعاية الاجتماعية التى تقدمها اللجان النقابية والنقابة العامة لاعضائها.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جبالى المراغى فى ذكرى 30 يونيو: الثورة رمز للإنقاذ والخلاص واقتلاع الإرهاب

البنوك

العاملين بالبنوك

السيسى




لا تفوتك
"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

"التعليم" تتابع تصحيح امتحانات الثانوية وتعلن اليوم نسبة النجاح بالإنجليزى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

للمرة الثانية فى 2018.. الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة 15 يوليو الجارى

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

صور.. بقايا كوبرى مشاة الأزهر تشوه معالم قاهرة الفاطميين.. "الآثار" رفضت استكمال بنائه.. مواطنون: لا غنى عنه ويقينا من مخاطر عبور الطريق.. ومحافظة القاهرة: نخطط لإتمامه على الطراز الإسلامى ليكون جزءا من محيطه

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

البرلمان يمنح تأشيرة المرور لوزارة "مدبولى".. لجان دراسة محاور بيان الحكومة توافق بالإجماع على البرنامج.. وتصدر توصيات عاجلة لضمان التنفيذ.. واجتماعات عاجلة الأحد المقبل لتسليم التقارير النهائية لوكيل المجلس

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

حافظى على جمال بشرتك.. من الروج للأيلاينر اعرفى أضرار النوم بالميكب

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

سيناريوهات عودة الجماهير للملاعب فى الدورى الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة