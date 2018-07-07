عشراوى: الناشط السويدى "لادرا" أثبت شجاعة استثنائية بمناصرة الشعب الفلسطينى

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استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، منع السلطات الإسرائيلية للناشط السويدى فى مجال حقوق الإنسان بنجامين لادرا من دخول فلسطين.

وقالت عشراوى، فى بيان اليوم السبت: "إن الناشط السويدى يمثل ضمير الإنسانية، حيث أنه سار لأكثر من 4000 كيلومتر خلال 11 شهرا تضامنا مع الشعب الفلسطينى، ولتعميق الوعى بمعاناة الشعب الفلسطينى الذى ما زال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلى لعقود من الزمن، والمطالبة بنصرته والتضامن معه."

وأعربت عشراوى، عن امتنان القيادة والشعب الفلسطينى، للناشط لادرا الذى أثبت شجاعة استثنائية بمناصرة الشعب الفلسطينى، وتوعية الرأى العام الدولى حول استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين وأراضيهم ومواردهم الطبيعية، وقالت "سنبقى مدينين للسيد لادرا فى هذا المجال"، وشددت، على أن منع إسرائيل للناشط لادرا من دخول فلسطين بشكل متعمد، يعتبر خرقا فاضحا لحقوق الانسان ومحاولة عزل فلسطين عن امتدادها الإنسانى ومنع أى تضامن معها".