video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 07 يوليه 2018 11:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عشراوى: الناشط السويدى "لادرا" أثبت شجاعة استثنائية بمناصرة الشعب الفلسطينى

السبت، 07 يوليه 2018 10:45 ص
عشراوى: الناشط السويدى "لادرا" أثبت شجاعة استثنائية بمناصرة الشعب الفلسطينى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى
أ ش أ
إضافة تعليق

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، منع السلطات الإسرائيلية للناشط السويدى فى مجال حقوق الإنسان بنجامين لادرا من دخول فلسطين.

وقالت عشراوى، فى بيان اليوم السبت: "إن الناشط السويدى يمثل ضمير الإنسانية، حيث أنه سار لأكثر من 4000 كيلومتر خلال 11 شهرا تضامنا مع الشعب الفلسطينى، ولتعميق الوعى بمعاناة الشعب الفلسطينى الذى ما زال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلى لعقود من الزمن، والمطالبة بنصرته والتضامن معه."

وأعربت عشراوى، عن امتنان القيادة والشعب الفلسطينى، للناشط لادرا الذى أثبت شجاعة استثنائية بمناصرة الشعب الفلسطينى، وتوعية الرأى العام الدولى حول استمرار الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على حياة الفلسطينيين وأراضيهم ومواردهم الطبيعية، وقالت "سنبقى مدينين للسيد لادرا فى هذا المجال"، وشددت، على أن منع إسرائيل للناشط لادرا من دخول فلسطين بشكل متعمد، يعتبر خرقا فاضحا لحقوق الانسان ومحاولة عزل فلسطين عن امتدادها الإنسانى ومنع أى تضامن معها".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"عشراوى" تدين تجدد إسرائيل الاعتقال الإدارى بحق نائبة بـ"التشريعى الفلسطينى"

عشراوى تطالب بخطوات عملية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة لحماية للفلسطينيين

حنان عشراوى: قرار مجلس حقوق الإنسان يجسّد العدالة الدولية

اخبار عربية

منظمة التحرير الفلسطينية

حقوق الانسان

الاحتلال الاسرائيلى

القضية الفلسطينية

الشعب الفلسطينى

اخبار العرب

اخبار فلسطين




لا تفوتك
تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

تعرف على الشوارع المغلقة والتحويلات فى المهندسين لإنشاء محطة مترو وادى النيل

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

كأس العالم 2018.. تحدى "بيكهام VS إبراهيموفيتش" يشعل مباراة إنجلترا والسويد

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

خط نجدة الطفل: ارتفاع حالات الإبلاغ عن زواج الأطفال.. والفيوم الأكثر انتشارًا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

وزير الرى: محطة معالجة المياه الأكبر عالميا ستكون جاهزة بعد عامين بشرق القناة

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

"القومى لنقل الدم": إجراء 4 تحاليل للكشف عن الأمراض الفيروسية للمتبرعين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة