عبد الوهاب عبد الرازق يترأس آخر جلساته كرئيس للمحكمة قبل خروجه للمعاش

كتب إبراهيم قاسم

ترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أخر جلسة له فى المحكمة، اليوم السبت، وذلك قبل بلوغه سن التقاعد المحدد بـ70 سنة فى 1 أغسطس المقبل، على أن يتولى المستشار الدكتور حنفى جبالى النائب الأول له، رئاسة المحكمة ونظر أول جلسة له فى 4 أغسطس .

وولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969،وتم تعيينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971،ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة عام 1976.

عين عبد الرازق نائبا لرئيس مجلس الدولة فى 1978،وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، كان 1988 عام دخول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمحكمة الدستورية العليا، حيث عمل مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة،وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998، وفى 2001 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور.

واما المستشار الدكتور حنفى الجبالى والذى سيتولى رئاسة المحكمة بحسب مبدأ الاقدمية فقد ولد فى 14 يوليه 1949 وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول" وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977.

وعين معاونا بالنيابة العامة فى مارس 1976 ثم عين مساعدا بالنيابة العامة فى يونيو 1977 ،ثم عين مندوبا بمجلس الدولة فى نوفمبر 1978، ثم عمل فى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12/1978 ،وعين مستشارا مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة فى 9/3/1982 ،ليعين بعدها مستشارا مساعدا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى 30/10/1983.

واصبح نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا فى مارس 2001 وتم انتخابه أميناً عاماً لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية أكتوبر 2011 وتم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا فى أكتوبر 1982.